LINE TAXI叫車平台今（22）日舉辦上線一週年活動，公開成立一年以來的營運表現。此外，也宣佈三項全新功能，包括「日日搭方案」送禮功能、雙向評分功能新增「封鎖司機」選項，以及即將上線的「安全呼叫中心」，讓LINE TAXI持續貼近消費者的需求，服務持續優化。

LINE TAXI攜手新創團隊TaxiGo共同推租的LINE TAXI服務，在2019年10月正式上線。一年內LINE TAXI服務車輛從3000輛成長到6500輛，平台司機也平均獲得乘客4.88顆星（滿分5顆星）的評分，服務持續維持高品質。乘客則從上線時的47萬註冊用戶增長至100萬，實際搭乘人數也在一年內增加3倍，搭乘趟數則是成長3.6倍，顯示用戶的黏著度也隨之提升。目前則是在基隆、雙北、桃園、台中、彰化、南投、台南、高雄、屏東提供服務，使用者可以透過LINE TAXI官方帳號叫車，也可在LINE主頁點選LINE TAXI來叫車。

LINE TAXI執行長陳泰成。（黃慧雯攝）

LINE TAXI執行長陳泰成指出，LINE TAXI以打造一個對司機最友善的叫車平台為發展理念，對司機提供「免裝設備，只要有手機皆可接單」、「抽成合理，有跑才有抽，最高不超過15%」、「乘客所享有的優惠不會轉嫁給司機」並且透過廣告分潤（目前來自車體廣告收入）幫司機增加收入。陳泰成指出，疫情期間台灣有許多計程車司機的生計受影響，因此LINE TAXI積極接觸他們，協助他們數位轉型並且擁抱行動支付，在疫情期間協助許多計程車司機能維持生活。

基於新創的精神，LINE TAXI持續新增新功能，包含多點上下車（叫車前輸入多個目的地）、自動付款功能（目前超過8成行程使用數位支付來付款，綁定數位支付可以在到達後直接下車）、雙向評分改版功能等。不僅如此，在上線一週年之際，LINE TAXI也宣布推出三項全新功能，分別是「日日搭方案」送禮功能、雙向評分功能新增「封鎖司機」選項，以及即將上線的「安全呼叫中心」。

「日日搭方案」是近期針對高頻次用戶所推出的優惠機制，購買乘車優惠後可在搭乘時使用。今日則是宣布推出送禮機制（一次贈送整個方案）。無論是自用或是贈禮（收禮之後開始計算）日日搭乘車優惠券都可使用30天。此外LINE TAXI在每一趟行程之後都可以讓乘客、司機為對方評分。而如果在此機制之下，仍舊在乘車階段感到不舒適的話（例如不想搭特定車款、或是對於司機服務不夠滿意），則針對乘客新增了「封鎖司機」的選項，執行後就不會再叫到同一位司機，但也可以在未來解除封鎖。另外將上線的「安全呼叫中心」是使用者可以在系統中設定緊急聯絡人，需要時可以透過撥打110報案、或是透過傳送簡訊向警局報案，以及透過簡訊聯絡緊急聯絡人（家人或朋友）並傳送行程路線，確保乘客的搭乘安全。

除了在原本的平台之上持續向用戶提供LINE TAXI叫車服務，在台灣於2019年開放多元化計程車相關法規時，LINE TAXI就開始開發系統，並且在2020年6月獲得核准，成為首家多元化計程車免裝錶計費審核的台灣叫車平台。LINE TAXI PLUS多元計程車服務首個月就接收到200位司機申請，並且在7月在台北市區試營運，預計在第四季拓展到台中。

而為了歡慶服務上線滿一週年，LINE TAXI也推出多項相關活動，包含發表LINE TAXI精彩一週年嘿皮書，公布多項有趣數據（詳請可洽LINE TAXI官網）；9/21-10/4期間輸入「中秋節快樂」可得15元乘車券一張，在官方帳號內完成嫦娥月兔互動遊戲，完成任務也可得到2T里程；9/29-10/31期間則於LINE TAXI官方帳號點選「星際驚喜包」，即可分享禮物盒（內含十份禮物）給LINE好友。

(科技)