鋁合金大廠廷鑫興業（2358）跨入生醫領域有成，22日取得衛福部核可，啟動「鎂合金骨釘臨床試驗計劃」，正式進行人體臨床試驗，代表公司所開發的鎂合金醫材取證進度再向前推進。公司期待可在2年內完成人體試驗後，可上市販售鎂醫材產品，以造福全球患者。

廷鑫為國內第一家，也是目前全台唯一成功開發生醫鎂醫材的公司，在全球亦具相當的競爭力，並已獲得4項生醫鎂醫材發明專利。開發產品包括有骨科中空鎂骨釘、鎂骨板、頸椎板與骨鉚釘等項目，適應症為頸部、手部骨折及腳拇指外翻；手部為常用精密動作部位，降解型醫材可避免再次手術風險而影響靈活度之疑慮，可大幅提高患者術後生活品質，未來可應用於許多骨科手術。

現今的醫學植入材主要是以無法降解的不銹鋼與鈦合金為主，患者痊癒後需冒著再次手術的痛苦取出植入材，不僅對病患存在二次醫療風險，也無法節省醫療資源。廷鑫所開發之鎂合金生醫植入材具有可被人體吸收降解特性、降解過程可促進骨細胞成長（加速患者痊癒）、抑制噬骨細胞等優點，生物可吸收降解型鎂合金醫材可降低手術醫療風險及縮短復原時間，也因為鎂醫材可被X光偵測，可幫助醫師對術後診療判定，確實可嘉惠患者。

廷鑫自2016年正式跨入骨科醫材科技，並已取得製造業藥商許可執照及販賣業藥商許可執照，公司從鎂合金組成設計、熔煉及後處理等材料製備端至產品開發，整合上中下游製程，為國內唯一具有製造及銷售鎂合金藥商資格的醫材公司。

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