今年農曆8月15日是中秋節，也剛好是福德正神土地公生日，傳統上土地公掌財運，因此想要加強財運，這一天無疑是「超級納財日」。易經民俗老師高煜霖說，這一天前準備好4件事，土地公才能幫補空虛財庫，讓你財庫裝好裝滿！

高煜霖在易經粉絲團表示，人們相信張福德是福神，會賜福氣、財富給人民，流傳至今，做生意或從事業務工作的人，為祭拜求財的神明之一。不過，福德正神助人方式，是以「助一臂之力」、「推你一把」的概念，所以，最好能具備下列4條件，土地公來相助時才會有感應！

高煜霖指出，首先、你有很好的企劃提案，苦無「執行」的機會；第二、你的本質學能準備好了，缺乏「貴人」牽成；第三、你有很好的產品，難有「通路」推廣到市場；第四是最重要的，要有一顆善良的心。如果你已具備第四點，及其他三點任一點，去跟土地公求，基本上，如願以償的機率相當高；機會是留給準備好的人，當你還沒準備好就去求，也於事無補。

高煜霖表示，要去土地公廟求財，建議去「常走動的廟」，因為有時候「走得勤」，比去大廟效果還好；而你走的勤本就是大廟，則不用特別改變。另外，如果時間允許，祭拜方式可詢問，祭拜宮廟的做法即可；反之，建議帶四菓、土地公金（可增加發財金）、疏文，自行前往祭拜。

高煜霖建議，疏文能寫詳細最好。反之，請準備一張黃色的紙（A4黃色影印紙可），用紅筆寫上：人（個人基本資料），事（什麼事求達標），時（希望多久合理的時間能實現），地（說明範圍或地域），物（要賺錢或完成任務）等內容即可。高煜霖提醒，祭拜時，要一併念給土地公聽，儀式完成後，再一起與土地公金化掉，即大功告成。切記，要在8月15日前去拜，效果最好！

(中時新聞網)