來富貴彩券行特別準備200份「大樂透」與鄰里分享喜悅，吸引民眾前往排隊沾喜氣。（馮惠宜攝）

台灣彩券公司統計今年「大樂透」開出的12次頭獎中有5次是在台中市開出，堪稱今年度最會開「大樂透」頭獎的縣市，其中最高額獎金9.36億元也是5月5日在台中南屯區開出；台灣彩券公司總經理蔡國基22日到8月11日開出「大樂透」頭獎1.28億元的「來富貴彩券行」道賀，也公布台彩中秋加碼計畫。

蔡國基22日上午到位於台中東區的來富貴彩券行致贈頭獎商店獎牌，他指出，幸運抱走「來富貴彩券行」開出頭獎1.28億元的幸運兒是台中當地的中年男性上班族，平常就有買彩券的習慣，當期用電腦選號買了10注「大樂透」，其中1注讓他幸運中了頭獎。

台彩表示，大樂透獎金至少億元，等於台中市在今年產出至少5位億萬富翁，而且今年迄今大樂透最高獎額9.36億元在5月5日也在台中南屯一彩券行開出；而來富貴彩券行老闆楊慶鐘也表示，8月11日在該店投注獲大樂透頭獎的男子私下也包66萬元給他吃紅，他則全數捐出做公益。

蔡國基也呼籲民眾把握中秋加碼好時機，今晚開獎的「大樂透」將加開81組100萬元，今年還創新增開獎金倍數球，每組100萬獎金有機會翻成200萬、300萬。民眾購買中秋加碼的「大樂透」，除了可以對例行開獎的頭獎至普獎獎項外，還可以再對增開獎金倍數球的加碼100萬元獎，等於買一張可以對兩個獎項，100萬獎金還有機會翻倍。

(中時 )