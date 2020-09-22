台北分署愛心社幫江老先生收拾鄰居店家門前的資源回收物。（台北分署提供）

行政執行不只有追討欠稅、罰鍰的霹靂手段，也有幫助弱勢的菩薩心腸，行政執行署台北分署愛心社21日到轄區內1位72歲的欠稅江姓老先生住處關懷，除了贈送中秋節應景文旦與物資，並捐助6000元現金作為老先生的應急之用。

這位江老先生本來是計程車運匠，但因年紀太大，計程車太陳舊所以乏人問津，積欠了1萬餘元的燃料及牌照稅無力繳納，老先生將計程車報廢後，目前只能靠資源回收每天1到200元的收入生活。

老先生患有糖尿病、身上長褥瘡，租住非常狹小的房子居住，台北分署得知老先生的情況後，由愛心社發動愛心捐助活動，攜帶愛心捐助所得物資及捐款到老先生家中送愛，同時，趁老先生的鄰居店家開門做生意前，收拾老先生堆在店門口的資源回收物，

台北分署表示，行政執行署不僅只有依法追討欠稅、罰鍰，執法過程中只要遇到生活困頓的義務人，台北分署不僅提供專業的法律意見，也會協助轉介台北市政府社會局、就業服務處等政府機關尋求協助，分署的愛心社更會主動發起捐助活動，透過捐贈物資或現金的方式，幫助義務人度過難關，並傳達台北分署最深的關懷。

(中時 )