《環球時報》總編輯胡錫進警告：若美台繼續提升勾連，大陸的軍事行動必將大幅升級，直至攤牌！

隨著華府與台北關係升溫，繼美國衛生部長阿扎爾8月來訪後，國務院次卿柯拉克（Keith Krach）本月17日起又訪台3天，激怒了北京，頻頻出動戰機進入台灣領空。

從18日上午開始，解放軍在東海舉行大規模實戰演習。國防部說，包括2架轟-6K、8架殲-16，4架殲-11與4架殲-10等，有18架解放軍戰機分批進入台灣西南和西部防空識別區。

據《觀察者網》22日報導，就解放軍空軍在東南沿海的實力而言，無預警出動18架戰機並沒什麼了不起，如果有必要，還能出動更多。解放軍在台北800公里以內有39座空軍基地，而中方空軍沒有基地地理位置和容量的限制，在東部戰區和南部戰區至少能集結1000架戰機。

而在這波軍演中，解放軍轟-6K集中在台灣西南方；殲-16同時出現在台灣西南和西北，而殲-10和殲-11則集中在台灣西側中線附近。不過，分析指出，這未必是解放軍戰機的真實航跡。

分析說，雖然航跡圖顯示，解放軍戰機並達12海里線，但真實航跡卻可能大大超越台海中線。而據報導，在台灣空軍廣播，「你已飛過海峽中線，立刻轉向脫離」時，解放軍飛行員回答「沒有海峽中線」，間接說明，實際航跡很可能更逼近台灣海岸。

據悉兩架轟-6K各攜帶4枚鷹擊-12超音速反艦導彈，而殲-10，殲-11與殲-16攜帶的武器不明。分析認為，台灣F-16並沒有貼近核查和驅離，以免造成擦槍走火。此外，分析強調，這兩架轟-6K攜帶的8枚鷹擊-12當然不夠打垮整個台灣海軍，但老實說，台灣海軍已經沒有多少戰艦值得鷹擊-12去打了。而轟-6K和鷹擊-12的主要作用，就是威懾台灣海軍不要輕舉妄動。

(中時新聞網)