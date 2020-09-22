蘋果預期會在10月發表新iPhone並邁入5G，但美國最大電信商AT&T執行長麥凱福瑞許(Jeff McElfresh)卻認為應該冷靜一點，並指出疫情讓消費者花大錢買新iPhone前會猶豫、對追求連線速度者而言光纖是比無線網路好的選擇，都會讓5G在剛面世時市場反應有限。

AT&T今年7月在全美推出5G網路，讓麥凱福瑞許看法似乎更有說服力。他說：「我一直想降低大眾對5G的期待。一些人可能會想升級，想要享受在家用寬頻連線的速度感，但也有一些人可能對4G LTE技術夠滿意。有很多果粉可能會想升級5G手機，但我預估不會規模多盛大，有鑑於疫情下面臨的經濟壓力，消費者應該會評估口袋夠不夠深，三思後行。」

儘管AT&T研發部門已經在研究6G，但麥凱福瑞許認為連5G推廣都還要段時間，他指出目前受益者大部分是大型企業而非個別消費者，因此市場對5G歡迎程度可能還有待提升。

麥凱福瑞許還表示，對追求最快連線速度的消費者而言，無線上網技術一直都是落後於光纖寬頻上網的選擇。他說：「所有行動基地台，不管5G還是4G，都需要大量光纖，因為你還是必須把頻段和那些無線電接回網路，所以光纖和5G必然是相輔相成的。」

(中時新聞網)