亞弘電(6201)深耕家庭醫療保健產品多年，成果逐漸顯現，亞弘電總經理許瑞峰表示，由於遠距醫療需求增加，預估未來幾年家庭醫療保健產品年成長幅度可望維持今年的20%，受惠於電子音訊、家庭醫療保建產品需求暢旺，目前台灣廠產能滿載，預計10月將再增加一條線，若台幣匯率維持穩定，今年業績有機會比去年好。

亞弘電今天下午舉行法說會，亞弘電以電子音訊產品起家，之後再跨入小家電產品及家庭保健產品，目前電子音訊產品包括：DJ/樂器設備、混音機、黑膠唱盤；小家電產品包括：果汁機、食物料理機、咖啡機、電毯、除濕機、除濕輪、空氣清淨機；家庭保健產品則涵蓋血壓計、體脂計、沖牙機、額溫槍等。

目前音訊產品佔亞弘電營收約60%，小家電及家庭醫療保健產品約佔40%。

許瑞峰表示，公司從2003年開始做電子血壓計代工業務，2006年起深耕量測精確化、快速量測及藍牙通訊/USB介面技術，2009年到2019年努力整合智慧行動裝置，實現智慧血壓計，拓展研究生產心電圖、額溫槍、體脂計，並與法國新創合作智慧潔牙機器人，今年公司衝刺整合心房顫動偵測，可抽換臂帶專利及首台三導程心電圖通過FDA，目前家庭醫療保健產品佔公司營收比重約10%，今年因新冠肺炎疫情，家庭醫療保健產品較去年成長約20%，隨著數位健康管理與遠距醫療等非接觸式的照護模式漸受重視，調研機構Fortune Business推估2026年全球遠距醫療市場將達1850億美元，公司將持續強化物聯網科技技術，整合智慧行動App即時追蹤，提升生理訊號監測設備科技，包括：精準量測、精準醫療，並持續與數位健康管理/遠距照護平台合作；此外，為因應歐洲MDR法規要求，提升品質系統，公司將積極取證，希望能在歐洲銷售更順利，預估未來幾年公司家庭醫療保健產品年成長幅度可維持今年20%。

受惠於宅經濟及新冠肺炎疫情帶旺電子音訊及家庭醫療保健產品需求強勁，亞弘電業績自第2季起擺脫第1季因新冠肺炎疫情返工率不佳谷底，第2季營業淨利率回升到9.43%，稅後盈餘為6867萬元，單季每股盈餘為0.77元，累計上半年稅後盈餘為8530萬元，每股盈餘為0.96元。

目前亞弘電台灣廠已經滿載，預估10月將再增加一條產線，亞弘電財務部經理趙智勇表示，第3季看起來很樂觀，第3季會比第2季好，下半年會比上半年好，也會比去年同期好，若台幣匯率維持穩定，今年業績有機會比去年好。

(時報資訊)