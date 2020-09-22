對於歐洲部分國家疫情的擔心，澆熄投資人對復甦的希望。韓元午後轉為下跌。

周二南韓KOSPI指數午後跌勢稍增，跌56.8點或-2.38%，為2332.59點。今日交易股數攀高至約10億股，總交易金額17.5兆韓元(約150億美元)。外資和機構投資人為淨賣家，分別賣超2300億韓元和7690億韓元，散戶買超9920億韓元。

對於歐洲經濟封鎖措施進展的不安，以及美國財政刺激方案的對話進度不明，外資和機構投資人大賣股票，也對本國科技股的估值帶來壓力，Shinhan金融投資分析師表示。

南韓總理丁世均今日證實入院進行新冠肺炎檢測。

南韓投資人亦在月底連續假期之前尋求獲利了結，因為屆時美國的政治不確定因素預計再升高。

首爾主要大型股走低。三星電子和SK海力士分別跌1.7%和3.8%。

特斯拉供應商之一樂金化學上漲5.1%，電池日活動前夕，投資人寄望能從特斯拉獲得更多訂單。另樂金化學今日傳出從日產買下西班牙一廠房，將改建為電池工廠。

南韓生物醫藥公司LabGenomics跌4.28%，報3.58萬韓元，來到近兩個月低位。由於可靠性問題，美國實驗室停止使用該公司的新冠檢測試劑盒。

韓元午後轉跌，1165韓元兌一美元。

(時報資訊)