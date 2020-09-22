台北市長柯文哲22日前往南門中繼市場參加食品安全周活動，他致詞時提及美豬爭議，中央只規定標註產地美豬，但產地不重要，重點應該在瘦肉精，再嗆中央標錯重點。

柯文哲今參加活動致詞時指出，在北市衛生局長黃世傑努力下，已經做好QRCode溯源食材登錄，國內農產品溯源都沒問題，不過，美豬牛進口，源頭不做管理，就算有溯源系統也沒有用，因為進來的東西怎樣也不曉得。

他表示，中央只規定標註產地，但產地不重要，重要的應該是瘦肉精，不應該標錯重點。

(中時 )