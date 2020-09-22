美豬爭議 柯文哲嗆中央標錯重點 16:162020/09/22 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲22日參加食品安全周活動，針對美豬爭議，他嗆中央標錯重點。（台北市政府提供／張立勳台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲22日前往南門中繼市場參加食品安全周活動，他致詞時提及美豬爭議，中央只規定標註產地美豬，但產地不重要，重點應該在瘦肉精，再嗆中央標錯重點。 柯文哲今參加活動致詞時指出，在北市衛生局長黃世傑努力下，已經做好QRCode溯源食材登錄，國內農產品溯源都沒問題，不過，美豬牛進口，源頭不做管理，就算有溯源系統也沒有用，因為進來的東西怎樣也不曉得。 他表示，中央只規定標註產地，但產地不重要，重要的應該是瘦肉精，不應該標錯重點。 (中時 ) #中央 #重點 #美豬 #柯文哲 #瘦肉精 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 洗白萊豬 藍轟蘇貞昌陳吉仲陳時中對美「輸誠中」 11:472020/09/22 政治 國民黨占領主席台 時力改編神隱少女圖文 邱顯智成無臉男 14:452020/09/22 政治 談民眾黨選舉布局 蔡壁如：黃瀞瑩有意願選議員 14:002020/09/22 政治 陳吉仲搞台灣豬認證標誌投票 網回應超諷刺 10:262020/09/22 政治 洗腦民眾反被將一軍 剛好而已 04:102020/09/22 生活新聞 國民黨佔領議場 林為洲：蘇不道歉不准上台 11:142020/09/22 政治 馬英九盛讚羅智強：做過發言人也得文學獎 但沒做過「渣男」 12:182020/09/22 政治 立院法制局建議納入孕婦、兒童食用萊豬健康風險評估 13:342020/09/22 政治 北市官員退休任職養護機構 挨轟護航 04:102020/09/22 地方新聞 好友曝「他很後悔講出來」 鄭文燦憂成第二個柯文哲 08:482020/09/22 政治 政治熱門新聞 蘇震清收賄洩密？ 網回憶一件事嘆：韓國瑜真傻 - 政治 蔡英文爆買愛國飲料 他嘆國民黨再不跟上：民進黨要萬年執政了 - 政治 尹立幫韓列政見 網怒了：多悲哀的人生才會繞一人打轉 - 政治 共機頻越中線 空軍也「秀拳頭 」 全台戰機清晨進行攔截演習 - 政治 勞保年改喊卡？許銘春喊政府會負最終給付責任 學者狠吐槽 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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