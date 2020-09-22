頭份警局在分局3樓禮堂舉辦民防幹部訓練，及捐血活動。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份警局在分局3樓禮堂舉辦民防幹部訓練，縣長徐耀昌及縣議長鍾東錦等到場慰勉。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份警分局21日在分局3樓禮堂，舉辦民防中隊幹部訓練，並結合社區公益團體進行捐血活動，共捐血1萬6千5百cc。苗栗縣長徐耀昌、縣議長鍾東錦、苗栗縣民防大隊長楊明燁等，到場慰勉民防弟兄姊妹們的辛勞，頒發表揚退休、績優單位及個人獎牌、紀念品和獎勵金，預祝大家中秋節快樂。

頭份警分局舉辦民防幹部訓練課程，包括「民防相關法令及組訓作業流程」、「交通指揮手勢」、「全民國防教育及反恐宣導」等項目，藉以提升民防人員平日協勤技能及執勤技巧，以有效協助維護本轄治安。

頭份警分局長邱紹雄對於全體民防人員在109年加強春節期間安全維護工作期間，全力配合與協助，讓任務能圓滿達成，深表感謝。另針對當前治安3大重點工作掃黑、肅毒、打詐、住宅防竊及防制酒後駕車等，提會宣導周知，希能透過個人影響力的擴散，逐步落實社區警政理念，將治安防治觀念導入社區每個角落，讓民眾能安居樂業，幸福生活。

(中時 )