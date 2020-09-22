每年中秋節前後就是菱角成熟採收的時節，這時候也是水雉繁殖期的尾聲，台南官田近年來越來越多農民以友善栽培方式種植菱角，也營造出對水雉友善的生態環境，「2020水雉生態季」27日將在水雉生態園區登場，透過舉辦活動，與民眾分享園區一整年來的保育成果。

位於官田區的水雉生態教育園區設立20年，復育工作也做了20年，水雉族群及數量從一開始的50多隻成長到上千隻，成效有目共睹；由於菱角種植面積的多寡，直接影響到水雉生活環境及復育成效，現在正是菱角採收的季節，園區舉辦水雉生態季活動，也鼓勵大家多到官田買菱角。

菱角田是水雉重要的生活環境，友善種植使得物種生態逐漸回復，對復育起了正面效果，但近年來受到農村人口老化、缺工，以及天候不穩定等因素影響，耕作面積減少，由於農田濕地生態系統涵養豐富物種，水雉園區推廣「吃菱角、助水雉」的觀念，向大眾傳達維持棲地環境的重要性，農業持續發展，才有物種生存。

水雉生態教育園區主任李文珍表示，水雉園區今年以生物多樣性做發想，安排了地方特色競賽、表演、生態闖關遊戲、綠色市集等，內容豐富，「金寶螺王對抗賽」中，參賽者挑戰誰能撈到最多福壽螺，藉此一起關注福壽螺的生態問題；每年都會舉辦的「剝菱角仁達人賽」也是生態季重頭戲，看阿桑們如何大展身手，在時間內剝出最多的菱角仁。

(中時 )