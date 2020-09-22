炎熱的夏日，女性私密處若是沒有做好清潔及保養，就會有發炎的可能。日前就有一位網友表示，自己近日去看婦產科剛好和朋友討論到，「是否會在意婦科醫師性別？」讓他好奇上網發問，就有網友曝經歷，「男女醫生都有看過，覺得有時候男醫師反而更仔細、溫柔。」

原PO在PTT上以「會在意婦產科醫生的性別嗎？」為題表示，自己前陣子因為天氣太悶熱導致私密處發炎，所以去看了婦產科。後來恰巧和女性好友們討論到，在看婦產科的時候是否能接受男性醫師，有些好友表示可以接受，有些人無論如何就是不行。

而原PO自己則是認為，「如果是看一般超音波檢查的話倒是還好，但如果要看私密處的話，還是覺得女醫師比較不會這麼尷尬。」他和好姊妹們討論完後認為很有趣，於是想問問看各位女孩的意見。

貼文發出後不少網友熱心回應，「個人遇到的男醫比女醫溫柔超多，都不會痛」、「遇過非常溫柔的男醫師幫我內診」、「沒有什麼好尷尬的，他們都看過幾百幾千個人了」、不過也有網友表示，「我都去家附近的小診所女醫生，超溫柔。」此外，也有網友提醒，「醫者無性別，這種涉及專業的問題，還是要理性看待。」

(中時新聞網)