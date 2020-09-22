微波爐加熱食物方便又快速，但忙起來就容易忘了食物放在裡面，一名網友分享她從自家微波爐撈出的不明恐怖白湯，不曉得是什麼東西、也不知道放了多久，且拿出來的過程大拇指還不小心插進碗裡，「洗完手依舊發出惡臭」，讓她想哭。

放到忘記！她從微波爐拿出恐怖白湯 一看傻眼：出現生態系了 。(翻攝自 爆廢公社)

這名網友在臉書《爆廢公社》PO出照片，只見那碗湯裡一片白，還有一堆像是珊瑚礁的東西，一個洞一個洞的，且上面明顯發白，似乎是長霉了，原PO還強調，這個是真的很臭、非常臭，有網友留言，這碗湯已經出現了潮間帶生態，彷彿在裡面看到生命的起源，讓原PO超認同，「這真的是生態系」！

對此，網友們紛紛驚呼，「這微波爐廢了，都是真菌，清潔消毒也沒用」、「這碗生前應該是好料」、「光看照片就有味道」、「珊瑚礁生態湯，吃一口直接升天」、「原來微波爐可以當培養皿」。

也有網友們猜測，這碗湯的前世是什麼「粥嗎？」、「這是加毛肚不用錢」、「吃這麼好，竹笙雞湯阿？」、「這有放豆漿吧，上面都能撈起來做豆皮了」。

(中時新聞網)