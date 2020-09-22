第55屆電視金鐘獎將於本週9/26(星期六)登場，最讓大家熱烈討論為本次最佳女主角死亡加叉組，除了莫允雯《用九柑仔店》及林玟誼《苦力》首次入圍外，其他三位柯佳嬿《想見你》、天心《最佳利益》、楊謹華《鏡子森林》都入圍過或摘過后冠，可說是競爭相當激烈。

莫允雯與林玟誼，雖第一次入圍電視金鐘演技備受肯定(圖片翻攝至苦力、用九柑仔店FB粉絲團)

柯佳嬿曾在2016年以《必娶女人》得到第 51 屆金鐘獎「戲劇節目女主角獎」，這次以《想見你》再次入圍。柯佳嬿在劇中一人分飾內向陳韻如與活潑自信黃雨萱，卻又能根據穿越時空故事背景，詮釋出不同時期的個性，被許多人看好再次奪后。而楊謹華在本次《鏡子森林》扮演編輯部政治組主任，詮釋出為了新聞真相，勇於衝鋒陷陣，帶著孤傲的個性，就算引來殺機也在所不惜，也是繼《一把青》後又一代表作。而天心這回以《最佳利益》中王牌律師，再度角逐最佳女主角，劇中冷靜理性、實事求是，為保護當事人拿下勝訴為自己第一優先，儘管當中利用法律漏洞也要達成目標，帶大家徹底認識律師執業的各種面向。首次入圍金鐘獎的莫允雯於《用九柑仔店》劇中扮演陳昭君，在小時因混血受到同學霸凌，一直到長大之後的高冷女主角，藉由各種內心戲及多層次表演方式，以新生代黑馬之姿來共同競爭。最後一位林玟誼於《苦力》中扮演林文雄之妻，在面對各種家中劇變，還仍堅強扛起家計，不畏金錢誘惑，憑自己勞力撫養兒女，可說是劇中貫穿靈魂相當吃重角色。在這白熱化競爭中，到底誰能一舉摘后，更讓大家期待本週六55屆電視金鐘獎典禮播出。

(中時新聞網)