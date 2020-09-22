嘉義縣長翁章梁（右四）、文化部文化資產局長施國隆（右五）、林懷民（右七）、林懷民四叔林松茂（右六）及多位林氏家族代表、新港鄉長林茂盛（左三）等人皆參與開工儀式。（張亦惠攝）

林開泰診療所及後方舊宅建築僅有白牆、木構及紅磚組成，相當素雅。（張亦惠攝）

林開泰診療所及後方舊宅建築僅有白牆、木構及紅磚組成，相當素雅。（張亦惠攝）

位於嘉義縣新港鄉的林開泰診療所至今已有87年歷史，同時也是雲門舞集創辦人林懷民的老家，2016年捐贈給嘉義縣後經歷前置調查與修復規畫設計，爭取文化部文資局經費修復，22日舉行開工典禮，林懷民表示，建築能說的話需要軟實力加成，期望這裡未來能成為雲嘉地區重要文化場域。

林開泰就宅前方是診療所後方是住宅整體外觀與空間形式呈現漢、和、洋共構的混合樣貌，反映出日治時期洋風與傳統建築融合的過渡風格，是新港近代建築史中「前醫後住」類型的重要例證。

嘉義縣長翁章梁、文化部文化資產局長施國隆、林懷民及多位林氏家族代表、新港鄉長林茂盛等人皆參與開工儀式，翁章梁說，林開泰先生過去擔任醫生，與新港在地居民不論生活與情感皆緊密連結，因此修復這份記憶對新港人跟嘉義縣都很重要，「不僅復舊，也是再生的開始」翁強調，未來此處將成為新港鄉連結台灣甚至國際重要的文化聚落。

林懷民說，林家家訓是「公而忘私」，當初捐贈提議一出，兩周內所有林家的長輩都同意，而推動捐贈的則是林家在台灣的大家長林松茂先生，大家都很希望房子的修復盡快完成，變成新港人乃至台灣人的驕傲。

林開泰診療所及後方舊宅建築僅有白牆、木構及紅磚組成，相當素雅，林懷民說，從這棟房子走出共15個博士，在這裡生活是一種氛圍，希望未來能讓大家感覺到，一個建築能說的話還需要軟實力加成，請大家支持讓工事順利，同時也給予足夠力量發展未來營運，未來期許能夠引進其他地方的訊息，跟新港朋友交流。

(中時 )