正值北京與華府齟齬加深，雙方在貿易、科技、南海主權等爭議問題上更加分歧之際，此時中國大陸國家主席習近平在聯合國成立75年紀念峰會上表示，當今世界正經百年未有之大變局，如新冠疫情等全球性威脅與挑戰需要強有力的全球性應對，大小國家相互尊重，「不能誰的拳頭大就聽誰的」，並強調中國大陸始終做多邊主義的實踐者。

據新華社報導，習近平向聯合國提出4點建議，包括主持公道、厲行法治、促進合作、聚焦行動。首先，大小國家相互尊重、一律平等是聯合國憲章首要原則，任何國家都沒有包攬國際事務的權利，更不能在世界上我行我素，搞霸權、霸淩、霸道，並提高發展中國家在聯合國的代表性和發言權，使聯合國更加平衡地反映大多數國家利益和意願。

習近平表示，聯合國憲章宗旨和原則是國際秩序穩定的重要基石，必須加以維護，各國關係和利益只能以制度和規則加以協調，不能誰的拳頭大就聽誰的。大國更應該帶頭做國際法治的宣導者和維護者。

習近平也強調，促進國際合作是聯合國成立的初衷與憲章宗旨，冷戰思維下的零和遊戲無法解決國家問題，更無法應對人類共同挑戰；呼籲以對話代替衝突，以協商代替脅迫，結合本國利益與各國共同利益，擴大各國共同利益匯合點。

習近平最後強調，實踐多邊主義必須起而行，聯合國要以解決問題為出發點，以可視成果為導向，平衡推進安全、發展、人權，把應對公共衛生等非傳統安全挑戰作為聯合國工作優先方向。他最後稱，陸方將始終做多邊主義的踐行者，積極參與全球治理體系改革和建設，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護聯合國在國際事務中的核心作用。

(中時新聞網)