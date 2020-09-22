中原大學攜手ViewSonic打造Hybrid複合教學教室。(中原大學提供／呂筱蟬桃園傳真）

新冠肺炎疫情除了造成全球經濟重大挑戰，高等教育更是如臨大敵。中原大學深知「數位學習」是不可避免的趨勢，為兼顧實體課程與遠距教學之品質，22日宣布與ViewSonic優派國際股份有限公司合作「天涯若比鄰」計畫，攜手打造全球第一間ViewSonic Hybrid Teaching Classroom複合教學教室，並以「學生學習」為本位的理念下，落實教育新願景。

新學期開始，仍有部分境外學位生因為班機安排或是檢疫規定，無法如期進入教室上課。為了兼顧每位學生的受教權，中原大學積極尋求最合適的教學方案並建置友善的數位教學環境，讓老師能輕鬆授課、學生學習無落差。「全球首間ViewSonic Hybrid Teaching Classroom，結合中原大學豐富的線上教學經驗與ViewSonic專精的教育科技，打造出可同時兼顧實體教學與遠距教學所需的軟硬體設備，讓課堂、遠距不再二分，真正做到教學的『天涯若比鄰』。」中原大學校長張光正表示。

張光正進一步說明，中原大學線上教學的成熟度在國內首屈一指，近3000門課已上傳至網路教學平台，在疫情期間可不受距離限制正常授課。中原大學很榮幸與全球視訊與教育解決方案的領導品牌ViewSonic合作，將先在學習者遍布全球的華語文教學領域打造一間可即時現場互動、線上參與、課後複習的複合教學教室，並開放全校各系所申請使用，提供師生最佳的學習體驗，樹立開放式網路大學的教育典範。

ViewSonic董事長暨執行長朱家良表示，全球許多老師都面臨有部分學生在課堂，另有一部分學生分佈在他處，甚至在其他國家的情況。ViewSonic推出myViewBoard 數位教育平台，以因應全球教學現場面臨的新挑戰。「教學已從平面走向立體，可同時實現現場課堂及線上遠距的複合式教學將是學生學習效果得以延續、進步的模式，也是未來學校教學品質勝出的重要一環。」ViewSonic董事長暨執行長朱家良指出。

在中原大學宣布啟用ViewSonic Hybrid Teaching Classroom的同時，應華系教師兼華語文教學中心主任連育仁，立即連線海內外對華語文教學有興趣者進行示範教學，線上馬上集結了120人，加上現場30位來賓，頓時成了線上、線下150人的大班教學，突顯了複合教學之效益。

連育仁指出，對許多老師來說，突然要面對鏡頭上課很不自在、對設備也不熟悉，這間教室以自動化、智慧化的方式設計錄播功能，攝影機會跟著老師移動，教材、線上學生影像及問題回饋也會馬上呈現在互動白板上，除了讓「線上、線下融為一體」外，更能讓老師們專注在教學活動上，毋需擔心硬體設備的問題。

(中時 )