高雄市文化局將楠梓區基督長老教會牧師館列為暫定古蹟。（高雄市文化局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市文化局22日上午接獲民眾通報，指有工人進入楠梓區基督長老教會牧師館，進行拆除作業。文化局立即組成暫定古蹟處理小組現場會勘，決議列為暫定古蹟，並於第一時間向所有權人（教會）宣導進入暫定古蹟的程序。

經文化局說明解釋，所有權人了解相關審議程序後，也表示會配合。

文化局表示，9月4日接獲民眾提報楠梓區基督長老教會牧師館為歷史建築，依法於現勘7日前通知所有權人及提報人，原訂9月24日召開專案小組現勘，未料22日接獲民眾通報，現場有人員進行拆除作業，文化局立即啟動暫定古蹟程序，所幸即時發現，建物主體結構尚未受損。

暫定古蹟處理小組表示，牧師館位於楠梓教會教堂後方，因現場有拆除行為，情況緊急，決議暫定古蹟保護文化資產。委員發現現場拆卸下來的構材，屬後期裝修的夾板，可移走，但門窗、門框等本料屬原建物構材，在暫定古蹟期間，應予妥善保存。

文化局說，暫定古蹟是一種保護行為，暫定古蹟期間將再與所有權人溝通，商討保存的可能性，並協助產權人進行構件保護措施。

(中時 )