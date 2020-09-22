中保科(9917)推出3.0版的「中保無限+ APP」，整合物聯網和AI技術，客戶不只可隨時透過手機遠端監控，綁定手機門號登入的設計，使用便利。

中保科技表示，「中保無限+」推出全新APP 3.0，讓客戶「用手機門號綁定登入」，換句話說，客戶不需要一再重複輸入帳號密碼，更省時方便。此外，APP 3.0新增「智能」選項，客戶可自行就燈光、冷氣，設解保全，和保全設解後連動相關家電設備進行定時設定，彈性操作更隨心所欲。

中保科技說，對連鎖店業者而言，用3.0版的APP可隨時切換介面，查看各分店狀況，便於管理。不論是家庭用戶還是商辦客戶，一旦保全系統偵測到異常狀況，不只現場警鈴大響，客戶手機也會立即收到APP推播的緊急通知，現場監視器畫面自動上傳雲端，店家也能透過手機遠端監控。

中保科技表示，中保無限+自2015年進入市場迄今，累計8萬餘客戶，APP3.0除了可操作中保無限+之外，目前也納入偵測告警影像通報系統與119火災通報裝置。另外，APP3.0的「生活」選項，可連結中保網路購物商城，未來還可以線上預約「潔菌家」冷氣清潔、水管清洗服務，也可望結合計程車叫車服務功能，讓中保無限+APP 3.0成為全方位的智慧生活服務平台。

(時報資訊)