周一美國死於新冠肺炎的患者已經逼近突破20萬大關，目前為止在全球排名第一。

根據路透社統計，以單周平均值估算，目前美國每天約800人死於該疫病，較4月15日創下記錄的單日2,806人病故的高峰值下滑。

在疫情剛爆發的最初幾個月，許多人認為20萬人死於新冠肺炎應該是該病毒可能在美國奪走性命的最大值，但轉眼間美國的死亡病例可能在周一晚間或周二達到20萬大關。

美國總統川普周一稱最壞的情況已經過去，因為死亡人數達到19萬9,808人，累計確診數達680萬例。他表示：「無論有無疫苗，我們都已經在這場疫病的轉角處，我們完成了一個了不起的工作，不只是好而已，而是非常了不起的工作，除了公共關係之外，那是因為我總是捲入假新聞」。此前川普表示，美國可望在11月3日總統大選前發放新冠肺炎疫苗。

華盛頓大學衛生研究院目前預測到2020年底，美國的新冠肺炎死亡病例將達到37.8萬人，到今年12月每日死亡病例將激增至3,000人。

(時報資訊)