聯嘉(6288)今年下半年逐漸擺脫疫情干擾，已經恢復正常出貨，總經理黃昉鈺指出，由於北美客戶新車銷售不錯，需求迫切，目前LED車燈模組被客戶要求用空運直接運送到北美，明年台灣、美國密西根廠新產能都將開出，未來幾年訂單將會是跳躍式成長；董事長黃國欣也引用台積電創辦人張忠謀一句話：「未來10年聯嘉看不到一片烏雲」。

聯嘉2017年到2019年，連續兩年營收都是20％以上成長，原本今年也預估是20％增幅，1月淡季甚至還是年成長表現，但2月爆發疫情，華東主要客戶訂單下降，雖然大陸恢復產能，但第2季又逢美國車廠關廠兩個月，營收大減，衝擊上半年表現。

黃昉鈺指出，雖然美國疫情沒有好轉，但民眾漸漸平常心看待疫情，也開始添購新車，電動車大廠特斯拉銷售不錯，聯嘉身為特斯拉供應鏈，也被客戶要求直接將車燈模組空運，顯示車市快速復甦，北美市占率也持續增加。她認為，現在聯嘉才正要起飛，相信聯嘉未來一季會更好，以目前客戶的訂單來看，2021年營收會優於2019年的歷史新高。

另一方面，過去北美短期訂單約3年，長期訂單約10年，但北美策略是新車要增加很多功能，而經過兩年三年考驗，銷量正要大幅攀升，就不會急於導入新車，加上汽車安規要求越來越嚴謹，認證時間拉長，如果一種車款僅銷售兩三年，新產品投入費用太高沒有效益，因此很多車廠短期訂單已經從3年延到5年，長期10年延到13～14年，聯嘉訂單能見度可說已經來到2026～2027年。

今年全球電動車銷售前20名中，Model 3銷量居冠，全球占比15％，對聯嘉是一大貢獻，Model 3跟Model Y是同樣光源，一樣有望切入供應鏈，至於搭配燈具及數量分配是由客戶決定，目前聯嘉交貨每星期達到1.5萬輛，正朝1.8萬輛邁進，今年預計30萬輛，占營收比重12～15％。

聯嘉在密西根州大規模擴張，以滿足美國OEM廠的訂單，密西根州的新生產基地營建工程將分3期，一期將佈建7條組裝線，明年認證完成，下半年開始投產，第一期產值預估20億元以內，2024年第一期佈建完成；第二期規劃4～6年建置完成，第三期規劃7～10年，希望成為北美前五大車燈供應商。

(時報資訊)