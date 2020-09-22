宏達電(2498)今(22)日宣布，百年藝術殿堂V&A博物館與HTC VIVE Arts跨界合作，讓全球觀眾一起參與V&A的首場線上虛擬實境預展活動。

宏達電表示，線上虛擬實境預展活動將在台北時間10月22日晚上9點舉行，全球觀眾皆可透過「Engage」虛擬平台免費參加。這是V&A舉辦的第一場線上虛擬實境活動，也是首度將展覽延伸至博物館之外，以全新的形式將展覽建立在數位虛擬世界之中。觀眾無論是否擁有VR設備皆可參加活動，除各類型VR頭戴式顯示器外，亦可使用Windows PC或Android設備下載「Engage」參與，另外活動也將在V&A的YouTube頻道上進行直播。

宏達電表示，因疫情影響V&A和世界各地博物館皆尚未完全開放民眾入場，值此之際數位創新內容將展現其串連全球各地的強大力量。V&A和HTC VIVE Arts運用最新技術，為觀眾提供了嶄新的博物館參觀形式，並創造出別出心裁的奇幻體驗，帶領大家貼近這個極具啟發性的迷人仙境。這項重要的合作關係是V&A對科技創新的肯定，它不但讓無法親臨現場的觀眾能夠觀看展覽，也為未來藝術與科技的結盟翻開新的篇章。

本次活動由V&A和HTC VIVE Arts主辦，Preloaded製作，並在Engage虛擬平台上舉行，活動將進行45分鐘，場景將結合V&A的實體建築和愛麗絲小說中的奇幻空間，藉由Engage的技術，出席者能以個人化的虛擬人像出席活動，並與其他出席者互動。活動會帶領大家搶先探索展覽中的五個主要展區，縱覽158年來這本經典小說在各種領域無遠弗屆的影響力。

HTC VIVE Arts總監張忠為表示，VIVE Arts與世界頂尖V&A博物館合作推出其首場線上虛擬實境活動及別出心裁的虛擬實境體驗內容，雙方將共同在明年大展開幕之前，為全世界觀眾帶來《愛麗絲夢遊仙境》奇幻想像。在2020年全球所面臨的特殊狀況下，創新科技將展示連結世界及彼此的強大實力，我們很榮幸能支持V&A，並協助他們拓展博物館多元展演型態的使命，大膽轉化藝術和文化的體驗方式，虛擬實境提供觀眾沈浸的體驗方式，將展現《愛麗絲夢遊仙境》一個完美的體驗感受，希望觀眾也能在家享受這趟旅程。

(時報資訊)