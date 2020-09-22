《國際金融》瑞典央行維持政策利率不變 仍為0％ 16:312020/09/22 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞典央行周二宣布維持政策利率不變，仍為0%，此決議符合市場預期，該央行表示，經濟正開始回升，但必需同時有貨幣與財政政策為長期增長提供支持。 該央行在聲明中表示，儘管未來數年可能持續復甦，但新冠肺炎疫情對全球經濟造成的影響將是長期的，未來的發展將充滿挫敗的風險，短期與長期皆然。 為緩解新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，該央行已經推出一連串措施，包括多項貸款，以及擴大資產收購計畫，以支持信貸供應與銀行體系的流動性。 (時報資訊) #央行 #利率不變 #仍為 #新冠肺炎疫情 #瑞典 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》美股重挫 韓股跌逾2％ 11:422020/09/22 財經 《台北股市》外資止連9周流出 台股冒2亮點股 09:092020/09/22 財經 《國際金融》南韓央行：沒必要下調經濟預測 15:062020/09/22 財經 《國際經濟》農產品成本上升 南韓八月PPI連三升 09:092020/09/22 財經 《金融》中租投顧看好Q4股市 配息基金可布局 10:342020/09/22 財經 Fed續寬鬆 貨幣型基金大失血 04:102020/09/22 投資理財 陸LPR連5月不變 貸款利率仍下行 04:102020/09/22 產業財經 收益、風險兼顧 優高收吸金 04:102020/09/22 投資理財 低利當道 兩大策略瞄準收益 04:102020/09/22 投資理財 《國際經濟》對抗新冠肺炎疫情 美Q2政府與企業債務暴增 12:502020/09/22 財經 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 即時 恐遭美狙殺！台積電叛將拚研發 陸晶圓龍頭被爆推出大作 - 財經 台積電2奈米新進度曝光 死敵超車夢碎、半導體巨頭可能反攻？ - 財經 阻美追殺 陸砲火集中半導體 老謝曝台3慘業撿到槍 - 財經 陸晶圓龍頭若遭狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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