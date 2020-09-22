瑞典央行周二宣布維持政策利率不變，仍為0%，此決議符合市場預期，該央行表示，經濟正開始回升，但必需同時有貨幣與財政政策為長期增長提供支持。

該央行在聲明中表示，儘管未來數年可能持續復甦，但新冠肺炎疫情對全球經濟造成的影響將是長期的，未來的發展將充滿挫敗的風險，短期與長期皆然。

為緩解新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，該央行已經推出一連串措施，包括多項貸款，以及擴大資產收購計畫，以支持信貸供應與銀行體系的流動性。

(時報資訊)