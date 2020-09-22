國際半導體展即將於明(23)日在台北南港展覽館一館登場，國際半導體產業協會（SEMI）預估，今年全球半導體產值受疫情影響，將僅小幅成長3.3%，台灣半導體產業產值則可望將突破新台幣3兆元，年增率達16.7%，且將居全球第2。

SEMI下午舉行國際半導體展展前記者會，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，受到疫情影響終端需求，全球半導體成長放緩，2020年全球半導體產值預估為4260億美元，僅較前一年微增3.3%。另外，去年全球半導體材料市場年減1.1%至521.4億美元；去年全球半導體製造銷售市場產值年減7%至597.5億美元。

SEMI預估，今年台灣半導體總產值將可突破新台幣3兆元，年成長16.7%，仍將居全球第2位。另外，去年台灣半導體材料市場規模達113.4億美元，連十年蟬聯全球第一；去年台灣半導體製造銷售市場年增68%至171.2億美元，逆勢成長。

曹世綸表示，台灣半導體技術領先全球，台積電5奈米今年第2季量產，預計2022年產能將上看3倍，2奈米布局也有能見度，日月光也將穩居全球封測龍頭。台灣包括晶圓代工與封裝測試產值將居全球第一，IC設計將居全球第2。

「SEMICON Taiwan 2020 國際半導體展」即將於9月23至25日在台北南港展覽館一館登場，為了讓全球參觀者即時掌握最新展會盛況，SEMI首度推出全新虛實整合展覽平台，為實體展覽活動開啟嶄新的虛擬觀展體驗。今年度的國際半導體展規劃15大主題專區及創新館，和19場國際論壇，將有550家廠商，展出超過2000個攤位，估計將吸引4.5萬位專業人士參觀。

(時報資訊)