行使中央銀行職權的新加坡金融管理局(MAS)周二表示，正在仔細研讀媒體有關新加坡銀行將可疑交易告知美國監管單位的報導。

周一媒體報導讓全球銀行陷入涉嫌洗錢醜聞的風暴中，洩出的文件顯示，過去20年涉嫌的銀行為可疑資金總計轉帳約2兆美元。

許多國家知名銀行皆列名在國際記者調查聯合會的報告中，該報告是基於BuzzFeed新聞所獲得的洩出文件。

該報告包含了2100個洩出的可疑事件報告(SARs)，涵蓋1999~2017年之間銀行和金融公司向美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)提交的交易文件。

新加坡央行指出，央行有注意到新加坡的銀行有被媒體在關於可疑交易的報導中提及。雖然可疑交易報告涉及的並不意指這些交易就是違法的，但新加坡央行非常認真地看待這些報告。

央行將基於報告檢視後的結果來採取「適當的行動」，並補充指出，新加坡打擊洗錢的監管架構是符合於防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force)設下的國際標準。

(時報資訊)