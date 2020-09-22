立委蔡易餘發起「減重做愛心」活動，辦公室同仁在期限內減去幾公斤，就以斤換斤，送等重的台灣豬給社福機構，今22日蔡易餘把104台斤約60公斤的台灣生豬肉送到天主教敏道家園，看起來頗為壯觀。（蔡易餘辦公室提供／呂妍庭嘉義傳真）

今22日蔡易餘把104台斤約60公斤的台灣生豬肉送到天主教敏道家園，看起來頗為壯觀。（蔡易餘辦公室提供／呂妍庭嘉義傳真）

今22日蔡易餘把104台斤約60公斤的台灣生豬肉送到天主教敏道家園，看起來頗為壯觀。（蔡易餘辦公室提供／呂妍庭嘉義傳真）

民進黨籍立委蔡易餘以「靈活的胖子」自稱，2個月前為讓同仁有好體態、健康工作，蔡易餘發起「減重做愛心」活動，辦公室同仁在期限內減去幾公斤，就以斤換斤，送等重的台灣豬給社福機構，今22日蔡易餘把104台斤約60公斤的台灣生豬肉送到天主教敏道家園，看起來頗為壯觀，蔡易餘則笑他個人減了4公斤，也算小有貢獻。

蔡易餘辦公室兩個月前舉辦「減重做愛心活動」，23位同仁7至9月共減掉60公斤。「這次瘦下4公斤」，蔡易餘說，前陣子因疫情關係，沒有辦法常出門運動，但許多同仁都用這次機會瘦回原本體重，他個人也貢獻15分之1，減肥又能做公益，也帶頭支持嘉縣優質又健康台灣豬肉，一舉多得。

今下午蔡易餘前往敏道家園致贈約60公斤台灣豬肉給敏道家園身心障礙朋友，在中秋節烤肉前夕為院生加菜，傳遞祝福與關懷，敏道家園院長鄒輝堂則說，前陣子還在煩惱中秋節烤肉食材，沒想到立委就送豬肉來，院生們都非常開心。

(中時 )