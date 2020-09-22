科技部無人機創新大 元智大學團隊成功挑戰龜山島。（呂筱蟬攝）

台灣無人機產業發展前景看好，為了鼓勵優秀學研團隊投入創新無人機技術，科技部委辦的「2020綠能無人機創新大獎賽」是國內最大的航空比賽，開放各大專院校與企業組隊參加，元智大學師生與無人機廠商航見科技，富堡能源團隊所組成團隊「元智智慧氫能」共同組裝的燃料電池無人機，不但獲得分組第一，更於9月9日與指導單位工研院的飛機一同寫下「氫能無人機來回龜山島」的創舉。

「元智智慧氫能」團隊由元智大學電通學院師生、元智燃電中心師生、航見科技與富堡能源公司之工程師共同組成。團隊指導老師元智大學電機系教授郭文興表示，本次比賽要求極高，深深考驗參賽隊伍的技術力與意志力。因為太陽能與氫能等新能源相較傳統鋰電池更難掌握，全國38組參賽隊伍中，僅有六隊無人機滿足複賽要求進入各組決賽，而最後只有兩組成功完賽拿到分組第一，並獲龜山島挑戰資格。

在龜山島挑戰賽中，除需持續飛行25公里以上之航程，更要進行投放、空拍、資料傳輸等任務，而元智團隊的無人機，也以極高的完成度，通過此一任務。

郭文興表示，無人機飛「龜山島」，主要檢驗無人機的各方面能力是否突破航程與距離之限制，在交通不便之處進行遠距救援偵搜等各種工作。龜山島空域受管制，能有機會挑戰並達成如此困難的任務，是極為寶貴的經驗。與元智長年產學合作的航見科技與富堡能源兩間企業，在無人機與燃料電池領域都有全國頂尖的技術力。元智大學的電通學院與燃料電池中心也在資通訊技術與氫能動力上具備深厚的實力與資源，匯集上述學界業界的人力能力，才能共創如此佳績。

郭文興說，這台共同開發的無人機通過長時程長航程的嚴苛考驗，已具備執行多目的商用任務之能力。以現有配置，即可提供爬昇至400米以上高度，連續飛行50公里的性能，透過團隊研發的4G鏈路系統與雲端平台，更可在任何有手機收訊的區域進行遠端操控，掌控飛機與燃料電池的即時資訊。

郭文興表示，這次比賽是產業界結合大專院校，鼓勵產學合作，擴大鏈結產官學研支援系統，以提升整體技術層次。尤其配合政府5＋2產業發展，積極培育綠能科技與航太工業系統整合人才，對於未來綠能航太的發展極有幫助，而且綠能無人機橫跨航太、資通訊、電力、化材、機械等領域，參與的學生也都會學習重要的知識與經驗，是十分成功的產學合作模式。台灣偏鄉資源相對匱乏，今後無人機在協助緊急運載與物資輸送等任務上，將扮演越來越多角色。

(中時 )