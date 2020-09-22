不只大陸，韓國的新冠病毒篩檢試劑也傳出準確度有問題，今年春天馬里蘭州才豪砸超過4億台幣進口一組新冠試劑，近期卻傳出有20至30人測出偽陽性，導致一間實驗室緊急停用試劑、進行調查。

美國國家廣播公司（NBC）地方台WBAL-TV報導，韓國醫療保健公司「LabGenomics」研發的新冠病毒篩檢試劑「LabGun」驚傳出包，美國馬里蘭州一間養老院20至30名患者接受檢測後竟出現偽陽性結果。

馬里蘭州衛生設施協會（Health Facilities Association of Maryland）會長迪馬托斯（Joe DeMattos）表示，自春天以來，養老院每周都會為患者進行新冠病毒檢測，他說正常來說，每周應該只會有1至2人結果為陽性，不過9月初檢測時卻突然暴增至20至30人，導致養老院重新檢測，多數二檢結果已經變回陰性，顯示第一次的檢測結果是偽陽性。

檢測結果也讓進行病毒篩檢的馬里蘭大學（University of Maryland）醫學院一間實驗室警覺到試劑可能有問題，宣布即日起停用試劑、展開調查。

值得注意的是，今年初新冠肺炎全球大爆發，韓國靠著大規模檢測，讓境內感染人數急速收斂，當中韓國生技公司迅速研發、收產病毒檢測試劑功不可沒。韓聯社上周報導，根據韓國食品醫藥品安全處統計，截至8月底，韓國生技公司已經向全球150多國輸出逾1.9億份新冠試劑，至今境內一共有166款試劑獲得出口許可，其中16款已經獲得美國官方緊急授權。

美國馬里蘭州今年4月才大手筆進口50萬份LabGenomics開發的LabGun試劑，總共花費1,500萬美元（約新台幣4.35億元），當時馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）更稱此筆交易將改變這場疫情之戰。

不過經過5個月，這50萬份試劑還用不到一半，當中37萬份交由馬里蘭大學醫學院實驗室使用，如今實驗室因為準確度問題宣布停用。

儘管LabGun試劑傳出準確度有問題，不過馬里蘭大學巴爾的摩分校校長賈瑞爾（Bruce Jarrell）及執行副校長瑞斯（E. Albert Reece）仍發布聲明強調，經過驗證，LabGun試劑的檢測結果「令人滿意」且「可以接受」，澄清校方本來就考慮要更換檢測試劑，因為秋冬流感季到來，他們需要可以同時篩檢新冠病毒及流感病毒的試劑，不過LabGun試劑當初設計時只具備篩檢新冠病毒的功能。

(中時新聞網)