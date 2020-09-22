國民黨今批民進黨放寬美國含萊克多巴胺豬肉，以假民調誤導社會，民進黨發言人顏若芳表示，國民黨的指控毫無根據，不要因為民調結果不符合國民黨的需要，就指稱那是假民調，這麼玻璃心，難道這麼害怕民意的真相？

顏若芳指出，說到操弄民調的公正性與公信力，如果國民黨說第二，沒有人敢說第一。以廢考監的憲改議題為例，七月時，國民黨為了杯葛監察院人事，稱內部民調有高達七成的國人支持廢考監，卻在不久之後，因為廢考監打假球，又說贊成廢考監的民調都沒有超過五成。國民黨這樣轉彎不怕超速的民調，才是讓人嘖嘖稱奇。

顏若芳表示，民調結果不只會受外部的時事議題影響，也會因民調本身的題目說明、排序而導致結果的不同。

她說，因此，民調分析和判斷需經完整的評估，而非單看數字，更不應把民調作為政治操作的工具，同樣是關於美豬牛的議題，上周也有媒體公布民調，有47.4％的民眾同意進口美國豬肉，正反意見也是接近五五波，為何國民黨卻避談不提，而只舉對自己有利的民調呢？

顏若芳強調，要談專業可以，但如果國民黨只想政治操作，國民黨自己玩自己的民調即可，恕民進黨不奉陪。

(中時 )