因新冠肺炎（COVID-19）疫情，人類生活方式被迫改變，卻意外讓地球出現美麗的變化。但隨著各國開始恢復產業及交通，污染再度捲土重來。科技品牌Dyson，以累積多年的空氣淨化科技開發出「空氣品質偵測背包」，裝設於背包內的智能感應器可即時偵測懸浮微粒與氣體等污染，並於英國倫敦、澳洲雪梨、法國巴黎及歐洲各國展開偵測，希望以更生活化的方式，喚起大眾對於空氣品質的重視。而Dyson 在亞洲特別選擇以台灣作為首站，攜手長期關注環境議題的YouTuber「台客劇場」林冠廷導演，透過四天三夜環島台灣，為大眾揪出日常8大污染行為，希望大家外出遊玩和日常生活也要小心各類意想不到的空氣污染源！

計劃發現，上下班的「交通搭乘」、國人休憩時最常進行的「逛夜市」、「走訪廟宇」、「酒吧小酌」，甚至是「點燃香氛蠟燭」等行為，都讓空氣污染指數升高。此外，室內環境因範圍較為狹小，即時的空氣污染濃度，恐比六輕更嚴重！台大醫學院及醫院環境職業醫學部主任蘇大成表示，空氣污染不只存在於工廠場域，室內更有可能比室外危險。想要打造健康的基礎，就要從認知環境健康開始。

Dyson「空氣品質偵測背包」揪出日常8大污染行為。（Dyson提供／黃慧雯台北傳真）

手機打開空氣品質監測網，整個台灣地圖幾乎都是綠油油的一片，全國偵測指標多落在良好。但因空氣品質燈號（AIQ）為大範圍監測，可以做為大眾一般的日常生活的參考，卻無法提供明確「避凶」的指引。

為了讓大眾更了解生活中的污染，Dyson於2019年春季與倫敦國王學院、大倫敦管理局合作，開發出以秒即時偵測PM2.5(小於2.5微米的懸浮微粒)、NO2(二氧化氮)以及VOC(揮發性有機化合物)含量濃度的智能感應器，並於250名孩童的上學路徑中進行研究。Dyson環境保護部副總裁Alex Knox表示：「Dyson利用多年的空氣淨化技術、經驗與研究成果，開發出了智能感應器，並利用獨特演算法分析出詳細的空氣污染報告。這項創新技術使我們能夠監控室內外，甚至是移動時的空氣品質，最特別的是這個裝置就放在一個背包裡面。」英國的研究結果顯示，選擇交通繁忙主幹道上下學的孩子們，所面臨的空氣污染程度，明顯高於選擇小巷作為路徑的學生。據此，有超過三成(31％)的孩子改變了上下學的路線，以換取更好的呼吸品質。

作為Dyson「空氣品質偵測計畫」的台灣特派員，「台客劇場」林冠廷導演親身背著設有Dyson智能感應器的空氣品質偵測背包，從台北出發，一路行經林口、台中、雲林、台南、高雄，及墾丁等地。從都會區、戶外景區、室內環境到一般人認知高污染源的工業區等多元據點，透過四天三夜深入台灣的日常生活情境，以空氣品質偵測背包偵測台灣隱性的空污來源。

本計劃透過行經路段所偵測的數據進一步分析PM2.5、揮發性有機化學物質VOC及NO2等三大空氣污染物的數值，結果發現：廟宇、夜市等易有焚香或烹煮行為的場域，是最容易接觸PM2.5的環境；而酒吧、室內燃燒蠟燭，甚至是在交通工具如汽車或捷運內，除了會曝露PM2.5外，或會因抽煙或使用芳香劑、皮革清潔劑等化學清潔藥劑，產生更多的揮發性有機化學物質；在人潮聚集、車流量大的交通要道，NO2的濃度會瞬間升高。其實與民眾息息相關的問題，大多存在於那些看不見的污染中。

空氣中的污染物百百種，PM2.5懸浮微粒是目前大眾最為熟知的一種危害，屬於空氣中懸浮的固態污染物，但氣態污染物VOCs其分子更小且無法阻擋，存在於更多生活用品當中，對人體的威脅更加嚴重，長時間接觸，會在無形中降低人體防禦力、提升癌症的可能性。

蘇大成主任也特別提醒，室內雖然相較戶外廢氣等排放相對少，但潛在的威脅也不可忽視。近期大家十分重視清潔，也喜歡透過香氛產品來釋放壓力，但應注意勿過度使用化學合成的產品，以避免造成健康更大的壓力。至於室內通風換氣的指標污染物，除了VOC之外，「二氧化碳」的監測，也將是未來的重點。

調查結果也發現，行經工業區所偵測的數值反而未比日常8大行為來得嚴重，打破一般對高污染工業區的認知。台大醫學院及醫院環境職業醫學部主任蘇大成對此進一步說明：「除了因工業區腹地廣大以及風向等因素影響，大數據的監測，多為一段時間的平均值。實際上的污染指數，與空氣品質監測網其實仍有差距，且工業區生產相關之空氣污染物眾多，偵測的數據可能未包含所有。」

台客導演林冠廷近年透過不同的環島方式來認識台灣，此次擔任Dyson「全球空氣品質偵測背包計畫」的台灣特派員，更是首度透過精準的科技數據來偵測環境品質、關心台灣這片土地，林冠廷表示，許多人對空氣品質的好壞仍停留在自我揣測的階段，沒有機會或裝備去實證究竟我們日常生活中的空氣品質是好是壞，也因此無從關心什麼樣的活動或地點會讓自己曝露在高度污染中，他希望透過此計劃，以自己四天三夜的旅程中所測得的數據，喚起更多民眾共同反思：「我們想要好的經濟，還是美麗的地球?」

Dyson長期以來不斷關注空氣品質的問題，並定期研究台灣室內的空氣狀況。自2017年開始，陸續捐贈超過2,000台空氣清淨機，提供給全台594所幼兒園、公部門等使用。除了透過空氣清淨機來改善室內空氣環境外，也利用智慧功能「Dyson Link」，蒐集數據並持續研究。

(科技)