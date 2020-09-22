台北市內湖21日晚間傳出三重公車開上人行道的意外事件，釀1死1傷。警方發現，許姓司機二度於駕駛時打瞌睡。據悉，許男在2017年曾因吸毒被逮，昨晚警訊時坦言，上周五有吸安。三重客運表示，對許男曾有吸毒前科喊出不知情，並舉證過去驗毒結果皆呈陰性。

交通部表示，為防止陸運駕駛吸毒，交通部於1999年頒布《陸運特定人員尿液採驗實施要點》，要求各運輸業者要將旗下司機的尿液檢測報告送交主管機關，由主管機關送交通部及法務部並轉行政院備查。

在公路總局負責管轄的國道客運、公路客運方面，交通部表示，每季都會要求所管轄的客運業者按規定做尿液篩檢，檢測公司內部司機有無吸毒，業者半年要送一次檢測報告給公路總局。由於肇事駕駛為市區公車，主管機關為台北市政府，應與北市府確認有無依照規定要求市區公車業者對旗下要求定期尿液篩檢。

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(中時 )