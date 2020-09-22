《店頭市場》違反重訊申報規定 優你康挨罰1萬元 16:482020/09/22 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心針對優你康(4150)違反重大訊息申報規定，處以違約金1萬元。 櫃買中心表示，優你康光學公司一監察人於109年7月30日轉讓超過其選任時所持有之股份數額二分之一而當然解任，係屬興櫃審查準則第34條第1項第6款所稱重大訊息，該公司未依規定之時限申報，櫃買中心爰依興櫃股票審查準則第47條規定對該公司處以新臺幣1萬元之違約金。 (時報資訊) #優你康 #申報 #重大訊息 #櫃買中心 #審查 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《店頭市場》櫃買宣導會28日播放線上影音 13:072020/09/21 財經 機車加裝反光片遭罰 警方解釋原因 14:372020/09/21 社會 台新策略優選總回報高收益債基金 首檔聚焦「提前買回」策略 15:132020/09/22 財經 《電腦設備》緯創醫學外骨骼機器人Keeogo 獲雙認證 11:262020/09/21 財經 台灣ETF規模衝2兆 證交所示警 04:102020/09/22 財經要聞 投資港股 須正視國安法擾稅制 04:102020/09/21 產業財經 內神通外鬼 保三員警助運毒仍重判12年 10:252020/09/22 社會 實價申報新制上路，黃偉哲超前部署「0逾期」 14:522020/09/22 區域情報-台南 國中地理硬扯「大陸霧霾飄美西」 律師嗆：我自己教 11:292020/09/22 生活 養殖戶魚塘養出小康生活 04:102020/09/21 兩岸新聞 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 即時 台積遭狂倒貨 台股殺完沒？專家：明天還要小心 - 財經 川普斬首華為 拿晶片當武器 學者爆美科技業最慘結局 - 財經 現在正是買點！ 華爾街狂人點名搶進美4大科技股 - 財經 阻美追殺 陸砲火集中半導體 老謝曝台3慘業撿到槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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