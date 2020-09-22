櫃檯買賣中心針對優你康(4150)違反重大訊息申報規定，處以違約金1萬元。

櫃買中心表示，優你康光學公司一監察人於109年7月30日轉讓超過其選任時所持有之股份數額二分之一而當然解任，係屬興櫃審查準則第34條第1項第6款所稱重大訊息，該公司未依規定之時限申報，櫃買中心爰依興櫃股票審查準則第47條規定對該公司處以新臺幣1萬元之違約金。

(時報資訊)