中美貿易戰及新冠肺炎疫情，致使大陸零售消費市況不佳，金麗-KY(8429)營運亦受到嚴重衝擊，上半年每股淨損1.37元，累計前8月合併營收3.12億元，年減81.9%，金麗-KY董事長庄春龍表示，目前大陸地區新冠肺炎疫情趨於穩定，下半年如果疫情沒有反覆，銷售會比上半年好，但無法回到往年水準；金麗-KY也將整合增加電商營運操作，以降低疫情衝擊。

金麗-KY今天舉行法說會，受到新冠肺炎疫情影響，由金麗-KY董事長特助李校德出席，並連線因疫情無法來台灣的庄春龍，金麗-KY集團營運採取「品牌+代工」並進策略，旗下共有G-APPLE、e.t兩大休閒鞋與服飾品牌、以面膜銷售為主的美愛美三大品牌，代工則以鞋子為主，今年受到新冠肺炎疫情影響，前8月代工及自有品牌鞋子生產量不到100萬雙。

就三大品牌來看，G-APPLE產品風格以時尚休閒、牛仔服飾產品及時尚休閒鞋產品，其中時尚休閒及牛仔服飾零售價格定位在人民幣150元到500元，時尚休閒鞋產品零售價格定位在人民幣250元到350元，目標客群聚焦於18歲到35歲之消費者，擴點布局以中國三四線城鎮為主；e.t產品風格走英倫時尚及學院風格，主攻時尚休閒服飾市場，零售價格定位在人民幣300元到1000元中上價位，目標客群聚焦於20歲到35歲消費者，擴點布局以中國一二線城鎮為主；至於2016年正式推出的美愛美品牌以面膜銷售為主，鎖定台灣20歲到40歲年輕消費者面膜市場，主攻中、低價位之保濕、美白大眾化市場。

受到中美貿易戰及新冠肺炎疫情影響，金麗-KY今年上半年稅後虧損達2.54億元，每股淨損1.37元，累計前8月合併營收為3.12億元，年減81.9%。

李校德表示，由於大陸零售消費市場狀況不佳，G-Apple及e.t進行品牌策略調整，規劃以區域代理機制涵蓋原有的省代理銷售模式，以提高人員管控及店鋪管理效率、降低店租、人事管銷等固定成本及行銷等變動成本等，並增加電商營運操作模式，預估明年電商營運可以正式上線。

展望下半年，庄春龍表示，目前大陸地區新冠肺炎疫情趨於穩定，但失業率嚴重，如果下半年疫情沒有反覆，銷售會比上半年好，但無法回到往年水準。

針對投資人提問公司是否實施庫藏股，庄春龍表示，公司現金主要用於因應公司營運需求，無論是拓展市場或是市場整合都需要資金，是否實施庫藏股還要再考量。

金麗-KY董事長特助李校德表示，旗下福建晉江廠在休閒鞋製造量產優勢，共擁有5條鞋子組裝線，除因應自有品牌G-Apple、e.t.休閒鞋訂單需求，並可有效率彈性調配其他品牌代工訂單，有助於維持旗下福建晉江廠整體產能利用率，並可保持良好生產成本控管，且挹注公司穩定營運現金流入。

(時報資訊)