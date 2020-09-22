2020年「台灣國際水週(TIWW)」暨「台灣國際循環經濟展(CE Taiwan)」將於9月24日至26日在台北世貿一館展出，將聚焦企業社會責任及3R議題，並採取O2O虛實整合方式、辦理線上線下展示及整合行銷活動，持續為國內參展商開發國際市場商機。

台灣國際水週、循環經濟展於今(22)日舉行展前記者會，外貿協會展覽處處長施玉霞於致詞時表示，面臨全球氣候暖化、地球資源有限及缺水危機，今年第二屆舉辦的「台灣國際水週」及「台灣循環經濟展」將整合線上線下資源，除線上展覽館、視訊一對一採購洽談會、全球政府採購商機採購洽談會、W Stage熱門產品發表會之外，首度於展覽第二天(9月25日)早上11點及下午5點於台灣國際專業展數位台推出「TIWW X CE Taiwan ON AIR」展場直擊。

另今年循環經濟展最具規模之參展單位-經濟部工業局由主任秘書陳佩利出席記者會。陳佩利表示，本次工業局帶領14家業者以「根生台灣．深耕循環」為主題打造「工業局循環經濟主題館」，從生活各層面展示循環經濟的運用，並將於9月25日於大會舞台簽訂「循環鞋履產業合作協議」，循環經濟為政府「5+2」產業創新重要政策，企業永續發展將會是未來持續推動的共識與目標。

貿協表示，此屆產、官、學、研指標單位齊聚，記者會中搶先亮相的參展廠商各有特色，如經濟部工業局主題館內利用廢棄晶圓盒再生展架及廢衣再製精品家具，將企業中的廢材有效進行運用。

(時報資訊)