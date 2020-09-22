有關報載凱基證券台北分公司單日成交量暴增，8月底市占率甚至一舉超越龍頭元大證券，台灣證券交易所瞭解後指出，台北分公司為前台証證券總公司營業據點，目前主要受理外資客戶下單，並占凱基證券全部外資單約9成，因此，交易金額較大，並非交易速度造成，而8月曾有單日成交金額逾150億元的情況，但交割均正常。

凱基證券台北分公司6至8月份成交金額日均值分別為98億元、137億元及151億元，8月24日成交金額為293億元，成交金額前3大客戶皆為外資，經查委託買賣金額尚未逾越其單日買賣最高額度限制，且凱基證券台北分公司交割情形正常。

證交所表示，世界主要交易所皆提供主機共置服務，證交所為符合國際潮流趨勢，並滿足證券商提升交易網路傳輸效率的需求，因此在106年12月25日開始提供主機共置服務。

證券期貨四合一網路提供從2M起至100M多種頻寬，主機共置服務提供100M與1G兩種頻寬，由客戶依自身需求租用。證交所的主機共置服務係依證券商公會提出業務需求，在108年9月起提供1G光纖線路服務。證券商不論在四合一網路或主機共置網路，使用頻寬大小取決於自身的業務需要。

證交所並指出，目前台股交易機制，無論是開收盤集合競價或盤中逐筆撮合，成交價格均係依當時市場買賣雙方委託價格及數量，依規則由電腦交易系統自動成交，具備公平撮合制度。

(時報資訊)