氣候緊急已是國際上最重要的議題，德國、法國、英國、韓國等均承諾2050年淨零碳排目標，甚至中國大陸都已考慮淨零碳排的可能性，台灣青年氣候聯盟今（22）日邀請各黨青年政治人物，表示台灣在減碳的決心上落後許多國家，更號召全民於9月27日下午2點到立法院一起為氣候變遷而走。

現場與會包含民進黨、時代力量及無黨籍等青年政治人物，均表示氣候變遷是世代正義議題，現在權力者的決策大大影響年輕人未來的生活環境，台灣應以2050年淨零碳排為目標，提出台灣版的「綠色政綱」。

時代力量新竹市議員廖子齊表示，應擬定包括碳稅、碳費、能源稅、碳交易等更具誘因性的政策工具，在野黨、地方政府、產業、學界和公民社會必須盡快啟動的低碳社會轉型工程。

無黨籍台北市議員黃郁芬指出，氣候政策不能只有白皮書，必須要有具體政策。如同能源轉型的推動，需要政府的政策引導、也需要公民意識的提升與參與，包含公民電廠的推動、能源教育的推廣，都需要由政府給與民間更多的誘因與協助，才能公私協力、共同對抗地球暖化的未來。

民進黨副秘書長林飛帆表示，氣候變遷同時也是國安問題，目前國家大力發展再生能源以綠能逐步替代燃煤，工業發展進一步節能，用科技數位推動產業轉型是下階段要發展的目標。

台灣青年氣候聯盟成員張睿晴說，目前台灣的減碳目標仍然停留在2050年減少50％，自2015年國內溫室氣體減量及管理法開始實施已經過去5年，不但原先計劃的碳交易制度至今還未開始，連第一階段在2020年要減少2％的排放量都很可能達不到，台灣需要一部更好的氣候變遷法律和完整的氣候行動架構。

記者會最後，台灣青年氣候聯盟與青年政治人物齊呼「氣候改革，刻不容緩 」、「927青年抗暖大遊行 」等口號，號召民眾為氣候變遷而走。

(中時 )