因應疫情啟動紓困，央行於109年4月1日開辦2000億元中小企業貸款專案融通，考量專案貸款受理申辦期限屆期(109年12月31日)前，專案融通額度將不敷需求，央行今(22)日宣布調整本專案之融通額度，由2000億元調高為3000億元。

央行指出，2000億元中小企業貸款專案融通實施迄今，金融機構受理金額已近1700億元，109年7月底全體銀行對中小企業放款年增率達11.86%，顯示專案及政府相關紓困方案貸款，均有助中小企業取得營運所需資金。

至於自109年8月10日(含)起，銀行新承作受疫情影響之中小企業專案貸款案件，央行重申其適用央行優惠利率期限得至110年6月30日。

未來，央行仍將視疫情需要，滾動檢討專案貸款相關內容，並密切關注疫情發展及企業資金需求情況，於融通期限屆期前，檢討相關辦理事宜；央行再次籲請金融機構充分發揮金融中介功能，善盡社會責任，持續協助受疫情影響之中小企業取得營運所需資金。

(時報資訊)