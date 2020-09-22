綜合外媒報導，高通擬將中芯國際的部分訂單轉移給其他晶片代工商，近日高通高階主管已為此拜訪台積電、聯電、世界先進（VIS）等晶圓代工企業。

外媒援引產業鏈消息人士，中芯國際也是高通的晶片代工商之一，兩家公司此前有晶片代工協定。目前，高通主要委託中芯國際代工180nm電源管理晶片以及部分14nm／28nm驍龍處理器。此外，高通是中芯國際的三大客戶之一，後者晶圓代工收入的約13％，是來自高通。

產業鏈消息人士稱，高通高層前來台拜訪各大晶圓代工廠，也是為了因應美國政府可能進一步制裁中芯預作準備。其目的除了確保現有產能可以持續供應之外，也希望各代工廠能進一步增加產能，以防未來一旦發生美國制裁的情況，可以隨時接手高通給中芯的相關訂單。

資料顯示，中芯國際上半年營收18.43億美元，年增長26.3％，淨利潤2.02億美元，年增高達556％。

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