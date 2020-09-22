裕隆日產汽車（2227）將於10月發表全新改款的Sentra，為替新車造勢暖身，裕日車從8月27日起在網路平台推出「ALL NEW SENTRA 先潮動動」MV，請來多位NISSAN業代斜槓擔綱演出，洗腦的動感節奏與華麗的歌舞畫面在短短三週內就創下近200萬觀看次數，成為平台上超夯的發燒影片，充分展現NISSAN的創意與熱情。

裕日車指出，即將在台上市的全新Sentra是NISSAN最新世代的全球戰略性車款，具備眾多超強產品力，尤其是極具跑格的獵駕外型，往往能夠在第一時間就擄獲所有人的目光。為了讓所有車迷搶先體驗全新Sentra，裕日車特別向知名唱片公司商談，取得超夯歌曲「來個蹦蹦」的改編授權，製作出全新「ALL NEW SENTRA先潮動動」MV，邀請15位NISSAN 經銷公司同仁穿上與全新Sentra同色的橘色套裝，擔綱演出MV角色，用俐落的歌曲與肢體搭配新車性能、外型與配備的介紹，展現NISSAN品牌的熱情與自信，成為整支MV最大亮點。在MV正式推出後，短時間內即在平台創造出近200萬的觀看次數，並獲得眾多網友好評，更在街頭巷尾引起傳唱，儼然成為新一代洗腦神曲。

「ALL NEW SENTRA先潮動動」MV展現許多產品亮點，例如D-Shape 跑格方向盤、寬闊中央扶手、3D Relax紓壓皮椅、源自GT-R設計的跑格三環式出風口和同級最大9吋X-Media V智慧影音多媒體系統等，許多車迷網友已透過慢速播放影片的方式抓出重點產品力，新車除了潮流外型與質感內裝外，行車安全配備也令消費者激賞不已，標配眾多主動安全配備，例如同級車唯一 PFCW超視距警示系統、ICC智慧型全速域定速控制系統、IEB車輛防追撞緊急煞車系統、P-IEB行人防追撞緊急煞車系統、LDP車道偏離預防系統等，全數納入全車規標配，透過MV歌詞「安全標配、這裡買最不貴」告訴消費者全新Sentra是下半年購車首選。

(工商 )