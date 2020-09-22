學童送「第一名」雞蛋引聯想，賴清德避談2024轉拜廟提環保。（吳康瑋攝）

學童送「第一名」雞蛋引聯想，賴清德避談2024轉拜廟提環保。（吳康瑋攝）

桃園市長鄭文燦日前直言自己有想選總統，但有黨內人士指出鄭若想挑戰大位，要先跨過現任副總統賴清德這個難關，賴清德於22日上午10點到新北市瑞芳區吉慶國小參加行政院農委會推動「黑水虻」循環農業實務的成果展時，有學童拿著校內自養雞所生的蛋，笑喊要送象徵「第一名的雞蛋」給他，也因此引發網友聯想，更猜測是否已開始替2024做準備。

2024總統大選提前開打，繼台北市長柯文哲日前直言「自己不是想過，而是已經準備做總統了」，桃園市長鄭文燦也指出，自己有想過挑戰總統大位，但黨內呼聲最高、且身受新潮流培養的副總統賴清德，目前仍尚未談到接棒的議題，反而於22日回到瑞芳參加農委會「食農教育」的環境保護推廣活動。

談及豬瘟議題，賴清德現場表示，自己當過民意代表、地方首長，也知道廚餘是一大頭痛難題，他說，過去民眾擔心廚餘會傳染口蹄疫、非洲豬瘟等病毒，若藉「黑水虻」可以實地解決病毒孳生問題，那政府會擔起責任來承擔，他也指出，目前研究中心尚未確認「黑水虻」本身是否帶有其他病菌，這需要農委會調查評估後，再進行後續規劃。

緊接著，賴副總統轉往鄰近的瑞芳四腳亭吉安宮進行參拜，他致詞說，自己除了向天上聖母祈求保佑地方平安，更希望能保佑台灣在面對新冠肺炎的各項防疫工作都能順利成功，他指出，目前國內疫情已趨近穩定，因為大家一起努力，台灣的防疫工作才能有這麼好的成績。

(中時 )