台中市第一分局大誠分駐所日前接獲1名婦人求助報稱：「我被丟包了！」，警方嚇一大跳，深入了解才發現這是一起烏龍案。許婦與丈夫一起騎機車外出購物，丈夫在加油站因急著回家，忘記如廁的老妻，竟直接騎機車離開。經員警調閱周遭監視器、車行紀錄，並請巡邏警網找人，才找到將妻子丟包的丈夫。

據了解，許婦9月17日上午與丈夫一起騎機車外出購物，到中區柳川西、民權路口加油站加油時，丈夫因急著趕回家，忘記太太還沒上車，加完油就把機車騎走，許婦如廁回來，發現丈夫不見了，只好到派出所請警方幫忙。

警方先安撫許婦情緒，詢問丈夫穿著、機車車牌號碼等資訊後，調閱周遭監視器、車行紀錄，發現許婦丈夫所騎的機車仍持續行駛中，經請線上巡邏網協助找人，在西區攔到他。

許婦丈夫向警方表示，他騎機車離開加油站後，才發現老妻沒有上車，回頭再到加油站找人，但卻又找不到妻子，緊張萬分只好漫無目的在附近亂繞找人。他並感謝警方協助，把他人車護送至派出所，才找到被他丟包而失散的妻子。

(中時 )