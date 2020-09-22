聯合國大會21日舉行紀念該組織成立75周年大會，美國總統川普和駐聯合國大使克拉夫特均缺席會議，僅派常駐聯合國代理副代表查萊特大使（Cherith Norman Chalet）與會。紐約大學法學院資深教授孔傑榮（Jerome Cohen）批評川普政府輕視聯合國的消極外交政策，他並說，聯合國應該接納台灣，給予其一個機會或一個代表地位，而這一切需要美國採取更為積極的外交政策。

據美國之音22日報導，前總統馬英九的恩師孔傑榮認為，鑒於台灣在應對新冠疫情危機方面，在亞洲建立民主制度以及保護人權機制方面，為國際社會做出的貢獻，聯合國應該接納台灣，給予其一個機會或一個代表地位。

他說：「你可以回頭看看給予蘇聯在聯合國大會三個席位的先例，即烏克蘭、白俄羅斯以及蘇聯。應該達成一些實際的妥協，這需要聯合國採取行動，美國應該在聯合國動員多數國家讓它們看到給予台灣代表權的重要性，即使台灣問題幾十年來都未得到解決。」

孔傑榮認為，所有這一切需要美國採取更為積極的外交政策，「你不能要做這事又不露面、採取半心半意措施、限制對世界最大國際組織的支持，也不能不斷發表消極的、常常是不明智的攻擊，不能採取撤出人權理事會的做法。」

他認為，聯合國比以往任何時候都更為重要，「我們錯過了以比川普政府更積極方式發展美國外交政策的巨大機遇，不是撤離聯合國、限制我們的支持、批評聯合國，我們應該儘可能積極地在聯合國發揮領導作用。」

孔傑榮所提到的蘇聯案例稱之為「一國三席」或「一國三票」，係指在1945年聯合國成立後，1991年蘇聯解體前，蘇聯在聯合國占有三個席位。在1945年舉行的雅爾達會議上，蘇聯代表提出要讓蘇聯加盟共和國中的三國（烏克蘭、白俄羅斯和立陶宛）或至少兩國（烏克蘭和白俄羅斯）成為聯合國的創始會員國，理由是它們在二戰中有巨大貢獻。時任美國總統羅斯福同意為蘇聯加上烏克蘭和白俄羅斯的兩票。

(中時 )