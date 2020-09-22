人民幣兌美元在岸價22日16點30分收報6.7875元，較上一交易日下跌142個基點，跌幅0.21％，成交量為306.14億美元。

人民幣離岸價22日盤中一度貶破6.8元，截至16點50分，離岸價報6.7872元，上揚57個基點，漲幅0.08％。

人民幣兌美元中間價22日報6.7872元，較上日大跌277個基點，單日跌幅0.41％。

(工商 )

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