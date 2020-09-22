人民幣在岸價收跌0.21％ 報6.7875 17:012020/09/22 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價22日16點30分收報6.7875元，較上一交易日下跌142個基點，跌幅0.21％，成交量為306.14億美元。 人民幣離岸價22日盤中一度貶破6.8元，截至16點50分，離岸價報6.7872元，上揚57個基點，漲幅0.08％。 人民幣兌美元中間價22日報6.7872元，較上日大跌277個基點，單日跌幅0.41％。 (工商 ) #上揚 #基點 #離岸價 #人民幣在岸價 #收跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 A股三大指數收跌 滬指跌逾1％ 15:492020/09/22 財經 《港股》恆指收跌0.98％ 創逾3個半月新低 16:482020/09/22 財經 《國際油價》疫情確診攀升 倫敦油市跌近4.5％ 10:002020/09/22 財經 《商情》獲利了結 棕櫚油期貨跌逾2％ 10:002020/09/22 財經 《韓股》憂歐洲經濟封鎖 韓股跌逾2％ 16:142020/09/22 財經 《美股》創始人辭職 Nikola暴跌近20％ 11:082020/09/22 財經 《商情》運價續漲 BDI指數漲近1.5％ 10:002020/09/22 財經 道瓊重挫509點 標普連跌4交易日 2月以來首次 05:322020/09/22 財經 《韓股》美股重挫 韓股跌逾2％ 11:422020/09/22 財經 港股走低 小米重摔逾6％ 04:102020/09/22 全球財經 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 即時 1杯咖啡45家公司遭殃 罰破2.6億 - 財經 台積電2奈米新進度曝光 死敵超車夢碎、半導體巨頭可能反攻？ - 財經 川普斬首華為 拿晶片當武器 學者爆美科技業最慘結局 - 財經 阻美追殺 陸砲火集中半導體 老謝曝台3慘業撿到槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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