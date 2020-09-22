根據台灣彩券統計，「大樂透」109年截至目前共開出12次頭獎，其中台中市囊括5次，堪稱今年度最會開「大樂透」頭獎的縣市！台彩表示，「大樂透」中秋加碼自上週二（9月15日）起跑，兩次開獎已開出19組100萬元，9月22日晚大樂透加開剩餘81組100萬元，並持續加開獎金倍數球。

台灣彩券公司總經理蔡國基22日前往甫於109年8月11日開出「大樂透」頭獎新臺幣1.28億元的「來富貴彩券行」道賀並致贈頭獎商店獎牌，經銷商也特別準備200份「大樂透」與鄰里分享喜悅。

台灣彩券公司總經理蔡國基表示，臺中市真是幸運的寶地，今年「大樂透」開出的12次頭獎中有5次是在臺中市開出，幸運抱走「來富貴彩券行」開出頭獎1.28億元的幸運兒是臺中當地的中年男性上班族，平常就有買彩券的習慣，當期用電腦選號買了10注「大樂透」，其中1注讓他幸運中了頭獎。

蔡國基也表示，民眾把握中秋加碼好時機，22日晚開獎的「大樂透」將加開81組100萬元，今年還創新增開獎金倍數球，每組100萬獎金有機會翻成200萬元、300萬元。民眾購買中秋加碼的「大樂透」，除了可以對例行開獎的頭獎至普獎獎項外，還可以再對增開獎金倍數球的加碼100萬元獎，等於買一張可以對兩個獎項，100萬獎金還有機會翻倍。

台彩指出，另外，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」也從中秋節當天起連續16天獎金加碼，「基本玩法」1~6星共加碼9個獎項，獎金最高變為原本的2倍；簡單好玩的「猜大小」以及「猜單雙」的「單」或「雙」獎項獎金倍數也將由6倍提高為7倍。民眾千萬要把握加碼好時機，買彩券、做公益、中大獎。

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