環球市場多重利空打擊，影響港股22日表現。恒生指數22日早盤開低震盪，走勢反覆。午後恒指再度大跌，截至收盤，恒生指數跌0.98％，下跌233.84點，報23,716.85點。國企指數跌0.66％，下跌63.61點，收報9,576.81點。類股表現方面，軍工、航空、黃金股大跌，恒生科技指數逆勢上漲0.52％。

(工商 )

#恒生指數