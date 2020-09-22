央行4月1日因應疫情紓困，開辦2,000億元中小企業貸款專案融通，實施以來金融機構受理金額已近1,700億元，因應全球疫情尚未減緩，中小企業仍有營運資金需求，考量專案貸款受理期限至年底，額度將不敷需求，因此決定調整融通額度至3,000億元。

央行指出，中小企業貸款專案融通實施以來，反應在7月底全體銀行對中小企業放款年增率達11.86％，顯示專案及政府相關紓困方案貸款，有效協助中小企業取得營運所需資金。另自8月10日起，銀行新承作受疫情影響中小企業專案貸款案件，一樣適用優惠利率期限至2021年6月30日。

央行強調，未來仍將視疫情需要，滾動檢討專案貸款相關內容，並密切關注疫情發展及企業資金需求情況，於融通期限屆期前，檢討相關辦理事宜。更再次籲請金融機構，充分發揮金融中介功能，善盡社會責任，持續協助受疫情影響的中小企業，取得營運所需資金。

(工商 )