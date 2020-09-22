金所泫、張東尹主演《綠豆傳》，由人氣漫畫改編，為了神還原漫畫中男主角素雅清秀的模樣，導演舉辦多場試鏡，就為尋找擁有「娘MAN」特質的最佳男主角。直到張東尹出現，讓導演眼睛為之一亮，立刻確定選角，關鍵就在於張東尹天生小臉、喉結不明顯，後製再加上男扮女裝，搭配少年氣息毫無違和感。

張東尹為戲下不少苦功，除了化妝穿女裝外，還特意捏尖嗓子、揣摩女人嗓音，又要演出女性嬌媚感，面對金所泫時，又要展現出骨子裡的男子漢特質，角色所需的性別差異，演技上得切換自如，這也讓金所泫對戲時頻頻笑場：「尤其是殺氣騰騰的橋段，聽到張東尹用女人的聲音喊叫時，真的忍不住笑場NG！」

為了讓身形更接近女人，張東尹透過攝取大量蛋白質，靠走路刻意減重，達到3%體脂肪的魔鬼數字，臉蛋越發小巧精緻。但他坦言，剛開始穿女裝很尷尬，尤其拍戲到一半想上廁所，進男廁反而把路人嚇傻，為了避免引起騷動，得要確認男廁沒人才敢進去，不過他的女裝扮相，美到連同劇演員鄭俊鎬也說「他上輩子應該是女生」，戲劇播出後，觀眾紛紛大讚「比女主角還美」。

《綠豆傳》該劇描述男主角綠豆（張東尹飾演）扮女裝隱匿在寡婦村生活，意外與不想成為妓生的女主角東珠（金所泫飾演）相遇，進而發展出一段逗趣浪漫的愛戀。《綠豆傳》9月23日（三）起，每週一至週五晚間10點在中天娛樂台39頻道。

張東尹女裝飄仙氣，金所泫忍不住虧說「怎麼比我還美」。（中天娛樂台提供）

體脂僅3%！《綠豆傳》最美男主角 張東尹反串下苦功。（中天娛樂台提供)）

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