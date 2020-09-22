男女朋友交往，約會時免不了精心打扮，但若交往時間一久，其中一方開始隨意穿著，甚至拖鞋赴約，恐怕破壞彼此感情。一名女網友上網抱怨，和男友約在浪漫餐廳慶祝交往周年，不料他竟短褲、拖鞋出席，「氣到我龜XX火」，直言無法接受！

原PO在《Dcard》分享，她和男友交往滿一周年，約好去一間氣氛浪漫的餐廳吃飯，當天她早早準備，不僅化妝噴香水，還盛裝打扮，為的是讓男友有一個難忘的周年紀念。

結果男友不知道哪少一根筋，簡單穿著上衣、球褲，更扯的是腳穿拖鞋，人就來了，女友看到當場傻眼，瞬間暴怒「我真的是氣到龜XX火！瞬間覺得我幹嘛精心打扮」。她強調，平常亂穿就算了，但明明是一周年紀念，卻還穿這樣，根本沒有用心、重視。

網友爭相討論，不少人支持女方，「我是男生，最起碼別穿拖鞋吧」、「又不是半夜要去小7買泡麵，好歹穿體面一點」、「放生吧！他不重視妳」、「平常我覺得還好，紀念日這種場合，是我的話也不太能接受」。

(中時新聞網)