黃老先生雖然身體顯得十分虛弱，但還好沒有大礙，讓家人和相關單位終於鬆了一口氣。（警方提供）

金門金沙鎮86歲黃姓老翁出門走失，7天6夜後驚喜尋獲。（警方提供）

黃姓老翁隨身攜帶3袋零食，讓他得以度過難關。（警方提供）

金湖分局長黃維章率同仁多方查尋，並協同金沙鎮公所、軍方及林務所等單位合計出動624人次（警力200人次、軍方190人次、鎮公所164人次、林務局70人次）展開地毯式搜尋。（警方提供）

金門金沙鎮86歲黃姓老翁出門走失，軍警大規模搜山7天6夜未果，今（22）日下午在楓香林邊的林地找到，雖然身體顯得十分虛弱，但還好沒有大礙，讓家人和相關單位終於鬆了一口氣。

家住東珩村的黃老先生是在16日上午出門後，一直遲遲未見返家，家屬心急如焚，透過臉書fb向大眾求援。警方獲悉調閱車船處行車紀錄器及刷卡紀錄，發現他在當日下午提著3袋零食，由金沙車站乘坐公車，在碧山公車站下車後，往東珩住家方向徒步行走，但隨後不見人影。

由於黃老先生年事已高，金湖分局長黃維章率同仁多方查尋，並協同金沙鎮公所、軍方及林務所等單位合計出動624人次（警力200人次、軍方190人次、鎮公所164人次、林務局70人次）展開地毯式搜尋，但經過7天6夜仍無所獲。

正當各單位一籌莫展，今天下午1時30分無線電傳來好消息，金湖分局隊警員廖文生及金沙分駐所警員黃武智在楓香林邊的林地發現虛弱的黃老先生。當時他躺臥於草皮上體虛無力，見著警方前來時頻頻發出求救聲，不斷要求給他水喝。

警方在斷續給水補充後，接力用擔架將他抬出來，再由金沙消防分隊將黃老先生護送至醫院檢查，完成一趟過程辛苦，最後驚喜落幕的任務。

警方研判，黃老先生可能迷路走失，才會出現在偏僻的楓香林區，還好隨身攜帶零食和水，才能度過這場難關。但他的年齡已近九旬，還能連撐7天6夜，仍讓鄉親讚嘆不已。

(中時 )